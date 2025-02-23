Официальная презентация девайса ожидается в конце весны или начале лета.

Четвертый смартфон линейки Samsung Galaxy S25 – S25 Edge по-прежнему не представлен официально, но тестовая версия телефона неожиданно оказалась на коротком видеообзоре у испаноязычного ютубера Alexis Garza, да еще и во включенном состоянии.

Видео уже удалили, но интернет все помнит, поэтому теперь про тонкий S25 Edge известно, что:

Толщина – около 6 мм. Новинка станет самим тонким флагманом Samsung в истории.

Смартфон работает на базе Snapdragon 8 Elite и поставляется с 12 ГБ ОЗУ.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Сзади у S25 Edge всего две камеры. Как утверждают слухи, основной сенсор должен быть на 200 Мп.

В ролике не только показали устройство, но и сравнили его с Galaxy Z Fold 6. И S25 Edge выглядит лишь немного толще, чем одна из половинок складного устройства.

Видео дня

Galaxy S25 Edge был официально подтвержден и даже показан на январской презентации основных моделей S25, однако полноценный анонс версии Edge ожидается в конце весны или в начале лета. Смартфон будет дешевле Galaxy S25 Ultra, но дороже Galaxy S25+.

Основным конкурентом девайса станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

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