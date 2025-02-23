Galaxy S25 Edge показали на видео и сравнил с Galaxy Z Fold 6 / Скриншот

Четвертый смартфон линейки Samsung Galaxy S25 – S25 Edge по-прежнему не представлен официально, но тестовая версия телефона неожиданно оказалась на коротком видеообзоре у испаноязычного ютубера Alexis Garza, да еще и во включенном состоянии.

Видео уже удалили, но интернет все помнит, поэтому теперь про тонкий S25 Edge известно, что:

  • Толщина – около 6 мм. Новинка станет самим тонким флагманом Samsung в истории. 
  • Смартфон работает на базе Snapdragon 8 Elite и поставляется с 12 ГБ ОЗУ.
  • Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.
  • Сзади у S25 Edge всего две камеры. Как утверждают слухи, основной сенсор должен быть на 200 Мп.

В ролике не только показали устройство, но и сравнили его с Galaxy Z Fold 6. И S25 Edge выглядит лишь немного толще, чем одна из половинок складного устройства.

Видео дня

Фото Galaxy S25 Edge 23 февраля 2025
Фото Galaxy S25 Edge 23 февраля 2025
Фото Galaxy S25 Edge 23 февраля 2025
Фото Galaxy S25 Edge 23 февраля 2025
Фото Galaxy S25 Edge 23 февраля 2025

Galaxy S25 Edge был официально подтвержден и даже показан на январской презентации основных моделей S25, однако полноценный анонс версии Edge ожидается в конце весны или в начале лета. Смартфон будет дешевле Galaxy S25 Ultra, но дороже Galaxy S25+. 

Основным конкурентом девайса станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

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