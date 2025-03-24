Cкладной iPhone выйдет в 2026 году и станет частью линейки iPhone 18.

Apple работает над своим первым складным смартфоном. Устройство выйдет в 2026 году, а его цена составит около 2000 долларов (~80 000 грн), пишет Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg.

По информации журналиста, в таком iPhone будут использоваться технологии и наработки пока еще не выпущенного iPhone 17 Air – судя по всему, раскладушка тоже лишится слота для физической SIM-карты, получит только одну камеру на задней панели и один динамик.

Ожидаемая толщина составит ~5,5 мм, как у супертонкого iPhone 17, при этом смартфон должен получить батарею увеличенной емкости из-за наличия всего одной камеры сзади.

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Журналист пишет, что эти раскладные айфоны будут в большом дефиците, поскольку их сделают на первых порах не так уж и много. Если все пройдет по плану Apple, то раскладной айфон станет частью линейки iPhone 18.

Дизайн первого складного смартфона Apple будет похож на Samsung Galaxy Z Fold (ранее были слухи о том, что это будет вертикальная "раскладушка", но у Fold телефон раскладывается как книжка, по горизонтали). В отличие от предложений других производителей, оба экрана будут без складки.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем Samsung готовит к выпуску уже 7-ое поколение складных Galaxy Z, а китайская Huawei пошла дальше и выпустила первый в мире складывающийся втрое телефон.

Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

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