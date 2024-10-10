В первых тестах Dimensity 9400 превосходит все SoC на рынке как по части производительности, так и энергоэффективности.

Компания MediaTek представила свой новый мобильный процессор – Dimensity 9400. Он ляжет в основу предстоящих Android-смартфонов топового сегмента и будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18.

Чипсет изготовлен по 3-нм техпроцессу. Он на 40% мощнее предшественника и на 40% энергоэффективнее даже при более мощных нагрузках. По части графики однопоточная производительность выросла на 35%, а многопоточная – на 28%, пишет GSMArena.

Dimensity 9400 предлагает уже классическую трехкластерную структуру, состоящую из одного "большого" ядра Arm Cortex-X925, работающего на частоте 3,63 Ггц, а также трех Arm Cortex-X4 и четырех ядер Arm Cortex-A720, чьи рабочие частоты не уточняются. Как и в Dimensity 9300, новинка лишена энергоэффективных ядер – архитектура чипсета направлена на абсолютную мощность.

Видео дня

Чип поддерживает ОЗУ стандарта LPDDR5X с пропускной способностью до 10,7 ГБ/с, камеры до 320 мегапикселей, дисплеи с разрешением WQHD+ и кадровой частотой 180 Гц, а также справится с записью видео в 8K 60 FPS. Как и следовало ожидать от современного процессора, тут встроенный 5G-модем с производительностью до 7 ГБ/с.

В первых тестах Dimensity 9400 превосходит все SoC на рынке как по части производительности, так и энергоэффективности. В тестах засветился пока еще не представленный Oppo Find X8 Pro – он, вероятно, станет первой моделью на Dimensity 9400. Премьера ожидается до конца года.

По сообщениям инсайдеров, оба процессора нового поколения, Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, окажутся намного дороже своих предшественников. Это приведет к подорожанию Android-флагманов, поскольку производители обычно перекладывают дополнительные издержки на потребителя.

В конце октября Qualcomm должна рассказать о преемнике Snapdragon 8 Gen 3. Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первыми на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4. Китайский производитель сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon на борту.

Вас также могут заинтересовать новости: