Названы лучшие Android-смартфоны для покупки осенью 2024 года

В топ IGN вошли представители различных ценовых сегментов. Всего было пять номинаций.

Ресурс IGN опубликовал материал, в котором перечислил лучшие смартфоны с Android, доступные сегодня на рынке. Журналисты не раскладывали смартфоны по местам, но выбрали по одной модели в разных категориях.

Лучшим в целом назвали Samsung Galaxy S24 Ultra. В нем есть все, что можно желать от современного телефона: топовый Dynamic AMOLED 2X-экран на 6,8 дюйма с разрешением 1440p, поддержкой частоты 120 Гц и стилуса S Pen. Его можно спрятать прямо в корпус телефона и доставать, когда понадобится.

Телефон получил топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, прочную титановую раму и мощную систему камер, которая удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Отпугнуть от Samsung Galaxy S24 Ultra может ценник, но он не выше, чем у актуальных флагманов Apple.

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Другую новинку Samsung, Galaxy Z Fold 6, назвали лучшим складным Android-смартфоном. Это что-то вроде S24 Ultra от мира "раскладушек". Он мощный, прочный, универсальный и остается одним из немногих складных устройств с поддержкой стилуса.

Самым оптимальным бюджетным Android-смартфоном оказался Poco X5. За относительно скромный ценник (~200 долларов) он предлагает качественный дюймовый AMOLED-экран на 120 Гц, достаточно мощный чипсет Snapdragon 695 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с 33-ваттной зарядки. Недостатком являются лишь посредственные камеры.

RedMagic 9S Pro – лучший Android-смартфон для геймеров. Поставляется с 16 ГБ ОЗУ и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, производительности которого хватит еще на годы. А еще радует аккумулятор емкостью 6500 мАч, благодаря чему даже с прожорливым экраном на 120 герц автономность будет отличной.

Подборку лучших андроид-смартфонов 2024 года замыкает среднебюджетник Google Pixel 8. Несмотря на выход обновленных версий "восьмерка" все еще остается самым оптимальным выбором у пользователей. У него при себе 120-герцовый OLED-экран на 6,2 дюйма, мощный чип Tensor G3 с продвинутыми ИИ-фичами и впечатляющая камера.

Не забываем и про 7 лет обновлений и поддержки ОС – мало кто на рынке может подобное предложить.

Ранее агентство Counterpoint опубликовало данные о продажах бюджетных смартфонов. По подсчетам специалистов, Redmi 13C – самый покупаемый телефон по цене до 150 долларов. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15.

В свою очередь авторы TechRadar советовали, какой Айфон взять после выхода iPhone 16. К примеру, базовый Айфон 2023 года назвали сейчас лучшим смартфоном по соотношению цены и качества.

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