Батарея и экран будут больше, чем у Pixel 8a, а внешне новый смартфон будет сильно отличаться от предшественника.

Источник издания Android Headlines сообщил, что презентация смартфона Pixel 9a пройдет уже 19 марта 2025 года – это почти на два месяца раньше обычного. В продажу он поступит 26 марта.

Обычно Google анонсирует новое поколение "народной" линейки Pixel A на майской конференции I/O, но в этом году производитель сместил релиз, чтобы конкурировать с готовящимся к выходу в начале весны iPhone SE 4, который, по слухам, будет стоить примерно столько же.

Как ожидается, Pixel 9a получит 6,3-дюймовый экран Actua – того же размера, что у старших Pixel 9 и Pixel 9 Pro, и крупнее Pixel 8a, дисплей которого имеет диагональ 6,1 дюйма. Частота обновления – 120 Гц. По этому показателю он превосходит и iPhone 16 и грядущий iPhone SE 4 с 60 Гц.

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Pixel 9a также выйдет с новым чипсетом Tensor G4, а батарея будет больше, чем у Pixel 8a на ~13%, хотя сам смартфон станет легче. Основную камеру обновят – 48-мегапиксельный датчик Samsung GN8. Широкоугольная камера останется прежней, Sony IMX712 на 13 Мп. Ожидается, что это будет лучший камерофон в своем ценовом сегменте.

Внешне Pixel 9a будет заметно отличаться от предшественника за счет нового блока камер, который на рендерах выглядит почти вровень с задней панелью. Общий внешний вид напоминает Nothing Phone (2a) и старые модели iPhone.

Стоимость базовой версии на 8 + 128 ГБ останется неизменной – $499 или 20 000 грн. Сколько же по слухам будет стоить грядущий iPhone SE 4, которому приписывают дизайн iPhone 14, одинарную камеру, чипсет А18 и поддержку Apple Intelligence.

Напомним, в актуальную серию Google Pixel 9 вошло сразу четыре телефона: обычный Pixel 9, продвинутый Pixel 9 Pro, "убер"-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

Ранее эксперты выбрали лучшие смартфоны в пределах 12 000 грн. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Xiaomi, Motorola и Nothing.

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