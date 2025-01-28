Презентация следующего поколения бюджетного смартфона от Apple состоится в начале апреля.

Инсайдер Маджин Бу продолжает публиковать фотографии нового недорогого смартфона в серии iPhone SE, который, по слухам, может выйти под названием iPhone 16E. В этот раз бюджетный Айфон сравнили с розовым iPhone 16.

Как и предполагалось ранее, у iPhone SE (2025) будет только одна тыльная камера. Из корпуса смартфона она выпирает заметно сильнее, чем у iPhone 16. По дизайну следующее поколение бюджетного смартфона от Apple больше напоминает iPhone 14.

Экран у iPhone SE 4, как ожидается, будет OLED на 6,1 дюйма – как у стандартного iPhone 16. Но без Dynamic Island. Напомним, iPhone SE 2020 оснащен 4,7-дюймовым ЖК- экраном.

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На вопрос о том, когда новый SE будет выпущен на рынок, инсайдер заявил, что пока все идет по плану, а презентация ожидается в начале апреля.

Смартфону также приписывают актуальный процессор A18, 8 ГБ ОЗУ, поддержку фирменного ИИ Apple Intelligence и 48 Мп широкоформатный сенсор и 12 Мп фронтальный, как у iPhone 15. При цене в 500 долларов (~21 000 грн) этот смартфон просто обречен на успех, считают эксперты.

Из других новинок, которые ожидаются от Apple этой весной – MacBook Air на M4, iPad (11-го поколения) и новое поколение бюджетных Apple Watch SE.

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