Согласно свежим данным, новый SE будет очень похож на iPhone 16, а выйдет он в 2025 году.

Похоже, Apple надоело выпускать практически одинаковые устройства серии SE. Известный инсайдер Маджин Бу заявил, что в 2025 году компания покажет обновленный аппарат, некоторые характеристики которого порадуют фанатов Apple.

Ранее считалось, что iPhone SE четвертого поколения будет основан на iPhone 14, то есть он получит устаревшую челку. Теперь утверждается, что вместо этого новый SE будет похож на iPhone 16. Это касается как выреза Dynamic Island, так и оформления задней камеры, пишет MacRumors.

Дизайн в стиле современных iPhone означает, что смартфон будет значительно больше и тяжелее предшественников, а 4,7-дюймовый дисплей заменит 6,1-дюймовая панель. Также девайс выйдет с обновленной камерой на 48-Мп.

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Так может выглядеть новый бюджетный Айфон

Вышедший весной 2022 года iPhone SE третьего поколения хоть и получил поддержку 5G и сохранил демократичный ценник в $429, но остался с дизайном от iPhone 8, которому в этом году исполнится семь лет. Впрочем, это не помешало ему стать одним из самых продаваемых смартфонов в 2022 году.

А меж тем в сети продолжают разрастаться слухи о iPhone 16. Как сообщают источники, обновление камеры станет одним из главных улучшений в новой серии.

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