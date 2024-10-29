Устройство получило большой и яркий AMOLED, экран, а также несколько новых функций.

Еще одним новым продуктом, представленным в рамках презентации Xiaomi, стал фитнес-браслет Smart Band 9 Pro. Он относиться к тому же поколению, что и выпущенный летом Band 9, но получил более продвинутые характеристики, пишет Gizmochina.

Устройство заметно отличается от базового Band 9. У свежего браслета 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновлений 60 Гц, который занимает 77% передней панели благодаря рамкам шириной всего 2,2 мм. Яркость стала в 2 раза выше – 1200 нит вместо 600 нит по сравнению со Smart Band 8 Pro.

Также модель стала легче и тоньше: толщина корпуса составила 10,8 мм, а вес – 24,5 г. Напомним, корпус изготовлен из алюминия, грани – матовые. На выбор три цвета: черный, серебристый, а также "розовое золото". Доступны и съемные ремешки в трех разных стилях.

Smart Band 9 Pro поддерживает отслеживание ЧСС, стресса, сна, женского здоровья и уровня кислорода в крови. Как и базовые модели, они получили 150 режимов тренировок, автономность в 21 день, более точный датчик и новый мощный вибромотор – совсем как у смартфонов.

Xiaomi Smart Band 9 Pro уже дебютировал в Китае по цене 399 юаней (~2300 грн). Столько стоит версия с силиконовым ремешком. Вариант в комплекте с кожаным ремешком обойдется в 449 юаней (~2600 грн).

Сегодня также состоялся анонс Xiaomi 15 – это самые навороченные Android-смартфоны на рынке. У них рекордно узкие рамки и самый актуальный чип Snapdragon 8 Elite. Также компания существенно улучшила автономность смартфонов.

В свою очередь Apple представила Mac mini 2024 – свой самый маленький компьютер в истории. Новинка впервые за 14 лет получила свежий дизайн и размеры как у Apple TV.

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