Технология основана на распознавании области вокруг глаз и уникальных "отпечатков".

В вышедшей накануне бета-версии iOS 15.4 для разработчиков появилась возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске и очках.

Как пишет MacRumors, для этого датчик анализирует "уникальные черты вокруг глаз". У пользователя будет выбор: использоваться Face ID с маской или же без нее.

Чтобы использовать новую возможность, придется заново настроить Face ID на распознавание лица. Функция совместима и с очками, для корректной работы в этом случае придется провести дополнительное сканирование, надев их. Единственное исключение – очки солнцезащитные, при их ношении распознавание лица в маске не сработает.

Напомним, что ранее разблокировка по лицу в маске была возможной только в тандеме с Apple Watch, находящихся на запястье. Сейчас в "Настройках" появился соответствующий пункт, который позволяет отсканировать лицо в маске.

Функция пока доступна только на iPhone 12 и 13. Вместе с новой бета-версией iOS Apple представила iPadOS 15.4 и macOS 12.3, в которых появилась функция Universal Control.

Ранее УНИАН уже писал, что Apple намеренно лишила владельцев iPhone 13 полезной функции, которая есть на других айфонах. Речь идет о функции шумоподавления, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора. Единственный выход для владельцев iPhone 13 – функция "Изоляция голоса".

Вас также могут заинтересовать новости: