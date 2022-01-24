Работает в тестовом режиме.

Японская техкомпания Glory запустила тестирование системы бесконтактной оплаты, которая способна распознавать лица клиентов, даже когда они носят защитные маски.

Сейчас BioPay работает в десяти магазинах и ресторанах города Ниигата, пишет Nikkei Asia.

Пользователю достаточно загрузить фотографию своего лица и привязать банковскую карту на сайте компании. Как результат, через умную систему можно совершать покупки в магазинах и ресторанах всего за одну-две секунды, и при этом не снимая защитной маски.

Тестирование системы продлится еще пару месяцев, а позже количество ресторанов и магазинов могут расширить. В планах у авторов проекта также открыть магазины без сотрудников и оборудовать их автоматической системой контроля посетителей. А там, глядишь, и до нас доберется.

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Ранее наше внимание привлек "бумажный" смартфон от Realme. В белой и зеленой расцветках крышка смартфона изготовлена из эко-материала и на ощупь напоминает бумагу. Новинка будет конкурировать с Xiaomi 12 Pro и Moto Edge X30.

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