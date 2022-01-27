В 2020 году корпорация купила стартап Mobeewave, который предлагал аналогичную технологию.

Айфоны можно будет превратить в платежный терминал без участия дополнительных устройств. Аналогичная функция есть в устройствах Samsung уже несколько лет.

По данным Bloomberg, Apple запустит соответствующую услугу в ближайшие месяцы.

В 2020 году корпорация купила стартап Mobeewave, который предлагал аналогичную технологию. Система сможет принимать оплату через NFC с любых банковских карт и популярных платежных сервисов – Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

iPhone можно использовать для приема оплаты и сейчас, но только при подключении к внешнему терминалу. Находящаяся же в разработке функция даст возможность частным предпринимателям самостоятельно принимать платежи с помощью банковской карты или другого айфона на задней панели своего устройства.

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По информации источника, такая возможность должна появиться вслед за обновлением программного обеспечения iPhone в ближайшие месяцы. Должно быть, речь про первую бета-версию iOS 15.4, финальный релиз которой намечен на весну.

Ранее сообщалось, что в новых Айфонах исчезнет слот для СИМ-карты. Вместо этого будет внедрена технология eSIM, которая все чаще встречается в новых смартфонах.

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