В список попали модели от Google, Samsung и даже Apple.

В последние пару лет среди производителей смартфонов развернулась самая настоящая война за бюджетный сегмент – в нем участвуют Google, Samsung и даже Apple со своим iPhone SE. И все они хороши по-своему.

Редакция Android Authority выбрала лучшие недорогие телефоны из категории "топ за свои деньги" для покупки в начале 2024 – посмотрим, что на рынке.

Лучшие смартфоны до $500

Pixel 7a – в 2023 году Google вывела свою бюджетную линейку смартфонов на новый уровень, который стал еще ближе к девайсам премиум-класса. За производительность тут отвечает Tensor G2, который стоит и в более дорогих Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а лучшей камеры по цене до $500 не найти.

– в 2023 году Google вывела свою бюджетную линейку смартфонов на новый уровень, который стал еще ближе к девайсам премиум-класса. За производительность тут отвечает Tensor G2, который стоит и в более дорогих Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а лучшей камеры по цене до $500 не найти. Galaxy A54 – главный бестселлер бренда. Если у Google лучшая камера в своем классе, то бюджетник Samsung может похвастаться лучшим дисплеем. А еще он будет получать обновления ОС в течение 5 лет, поэтому будет актуальным еще долго.

– главный бестселлер бренда. Если у Google лучшая камера в своем классе, то бюджетник Samsung может похвастаться лучшим дисплеем. А еще он будет получать обновления ОС в течение 5 лет, поэтому будет актуальным еще долго. iPhone SE (2022) – девайс с дизайном из 2017 года, зато процессор Apple A15 Bionic по мощности значительно опережает конкурентов на Android с аналогичной ценой. Кроме того, это один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке.

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Лучшие смартфоны до $300

Pixel 6a – самый выгодный "пиксель" на рынке. У него компактные габариты, яркий экран, одна из лучших камер в своем классе (которая в слепом тесте уделывает iPhone 14 и Galaxy S23), топовый софт, а главное – доступный ценник.

– самый выгодный "пиксель" на рынке. У него компактные габариты, яркий экран, одна из лучших камер в своем классе (которая в слепом тесте уделывает iPhone 14 и Galaxy S23), топовый софт, а главное – доступный ценник. Galaxy A23 – у него полно плюсов, включая современный дизайн, красивый дисплей, топовая камера, хорошая производительность и большая батарея.

– у него полно плюсов, включая современный дизайн, красивый дисплей, топовая камера, хорошая производительность и большая батарея. OnePlus Nord N30 – при цене дешевле 300 долларов он предлагает быструю зарядку, внушительное время автономной работы и яркий экран с частотой обновления 120 Гц.

Лучшие смартфоны до $200

Galaxy A14 / A03s – одни из самых доступных смартфонов от Samsung. Они предлагают все главные плюсы южнокорейского бренда: четкий дисплей, высокую автономность, хорошую производительность и топовый софт.

– одни из самых доступных смартфонов от Samsung. Они предлагают все главные плюсы южнокорейского бренда: четкий дисплей, высокую автономность, хорошую производительность и топовый софт. Motorola Moto G Stylus (2023) – для тех, кто хочет смартфон со встроенным стилусом, но не готов переплачивать за Galaxy S22 Ultra и S23 Ultra. Также у него в арсенале мощная батарея и шустрый процессор.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

Также ранее в 2024 году вышел "неубиваемый" смартфон с военной защитой и самой большой батареей. Также девайс получил набор уникальных фишек, которых нет у абсолютного большинства аппаратов на рынке.

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