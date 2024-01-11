За основу бралось время, которое требуется для полной зарядки. Победителем "гонки" стал Realme GT Neo 5, представленный в начале 2022 года.

Китайские флагманы – безоговорочные лидеры по скорости зарядки. Это стало известно по тесту Xinping Technology. Там протестировали скорость пополнения энергии батарей всех свежих и актуальных смартфонов, включая iPhone 15.

За основу бралось время, которое требуется для полной зарядки. Победителем "гонки" стал Realme GT Neo 5, выпущенный почти два года назад. Это первый и пока единственный в мире смартфон с зарядкой мощностью 240 Вт – от 0 до 100% он заряжается за 10 минут и 59 секунд.

На второе место вышел Redmi Note 12 Pro (210 Вт), который набирает 100% уже за 11 минут и 13 секунд. Замыкает тройку vivo iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 12 минут и 16 секунд.

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Пятое-десятое места заняли iQOO 11S, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace, Realme GT 5 и OnePlus Ace. Все они заряжаются полностью меньше, чем за 20 минут. Полный топ можете посмотреть ниже:

Ожидаемо, актуальные iPhone заняли самые последние места в этом рейтинге – для их полной зарядки нужно минимум 2 часа. Несмотря на отказ от Lightning и переход на порт USB Type-C, у смартфонов Apple не наблюдается заметных улучшений в скорости зарядки.

Как видно, для современных Android-смартфонов 100-ваттные адаптеры стали привычной обыденностью, а самые крутые аппараты поддерживают от 200 Вт. Тогда как премиальные айфоны могут похвастаться максимальной мощностью всего 27 Вт.

А если вам нужное самое мощное железо, бенчмарк AnTuTu выложил список самых мощных смартфонов в мире за 2023 год. Лидер рейтинга почти на 30% мощнее iPhone 15 Pro Max, но при этом стоит гораздо дешевле.

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