Среди них есть как дорогостоящие флагманы, так и доступные Android-гаджеты стоимостью $300.

Если вы из тех людей, для которых автономность смартфона более важный аспект, чем производительность или фотовозможности, то специалисты портала Tom's Guide назвали лидеров автономности на начало 2024 года.

В тестировании приняли участие все актуальные смартфоны, как Android, так и Apple, выпущенные в последние пару лет. Специалисты зарядили все телефоны на 100%, а затем одновременно запускали на них различные приложения, пока у них не закончится заряд. Все девайсы были в равных условиях.

Специалисты обратили внимание, что аккумуляторы большой емкости не всегда означают большую автономность – сегодня ключевую роль играет оптимизация между "железом" и софтом. В связи с этим Galaxy S23 Ultra с аккумулятором той же емкости, что и S22 Ultra, работает дольше благодаря более актуальному чипу Snapdragon 8 Gen 2.

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Лидеры автономности: самые выносливые смартфоны 2024 года

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18:32 Motorola Edge Plus (2023): 15:47 iPhone 15 Plus: 14:14 RedMagic 8 Pro: 14:14 iPhone 15 Pro Max: 14:02 iPhone 14 Pro Max: 13:39 OnePlus Nord N300: 13:13 Asus Zenfone 9: 13:13 OnePlus 11:13:10 Moto G Play (2023): 12:54

Если вам нужен смартфон который долго работает без подзарядки, обратите внимание на устройства ROG от Asus. ROG Phone 7 Ultimate – самая свежая модель, которая проработала без подзарядки 18,5 часа. Таким образом, она опережает ближайшего конкурента почти на три часа.

Самым долгоживущим айфоном актуальной линейки является iPhone 15 Plus. Это самый долговечный смартфон Apple, который в Tom's Guide когда-либо тестировали. Впрочем, он опередил iPhone 15 Pro Max всего на 12 минут.

В целом, в сегодняшних лидерах автономности есть как дорогие флагманы, так и доступные Android-гаджеты стоимостью $300. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 12 часов непрерывного активного пользования.

Ранее мы делились рейтингом смартфонов, которые заряжаются быстрее всех в 2024 году. Победителем "гонки" стал малоизвестный Realme, выпущенный почти два года назад.

А меж тем в Китае создали первый в мире "ядерный аккумулятор" для мобильных устройств. Батарейка размером с монету может вырабатывать энергию в течение 50 лет без необходимости зарядки.

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