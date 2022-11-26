Миллиардер выпустит свой смартфон, если Twitter станет недоступным в магазинах App Store и Google Play.

Изобретатель и новый владелец Twitter Илон Маск пообещал, что если социальную сеть уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он выпустит свою модель смартфона.

С предложением создать свой гаджет к Маску обратилась Элизабет Уилер, американский политический обозреватель, которая допустила, что Twitter в будущем может оказаться недоступным на других устройствах.

"Да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", – заявил Маск. И добавил, что "для человека, строящего ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".

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Однако новый владелец Twitter все же выразил надежду, что соцсеть и впредь продолжит работать на iPhone и Android.

Может ли Twitter действительно исчезнуть из App Store и Google Play

И у Apple, и у Google есть политика, запрещающая приложениям в принадлежащим им магазинах App Store и Google Play содержать ненавистнические или дискриминационные высказывания, запугивания, домогательства и непристойный контент.

Предполагается, что в случае разногласий Apple и Google уберут приложение Twitter из магазинов. Стоит помнить, что после атаки на Капитолий США в январе 2021 года Apple и Google удалили Parler из своих магазинов приложений за "недостаточный контроль публикаций пользователей, которые поощряли насилие и преступления".

Накануне Маск объявил "амнистию" для заблокированных аккаунтов в Twitter. В частности, будут разблокированы учетные записи, которые ранее получили пожизненный бан.

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