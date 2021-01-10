За последние несколько месяцев Parler стал одним из самых быстрорастущих приложений в США.

Из-за беспорядков в Вашингтоне Apple убрала приложение соцсети Parler из App Store. Также компания Amazon заявила, что удаляет приложение со своего веб-хостинга из-за неоднократных нарушений правил.

Читайте такжеFacebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа до конца его президентского срокаКак сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times, соцсеть Parler, которая позиционирует себя альтернативой Twitter и Facebook, потеряла возможность быть представленной в качестве приложения в Google, Apple и на Amazon.

За последние несколько месяцев Parler стал одним из самых быстрорастущих приложений в США. Миллионы сторонников Дональда Трампа начали устанавливать его после того, как Facebook и Twitter все чаще стали удалять его публикации.

К утру субботы, 9 января, в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству скачиваний.

Но компания Apple сразу после Google удалила Parler из своего магазина приложений указав аналогичную причину такого решения - недостаточный контроль публикаций пользователей, которые поощряли насилие и преступления.

Amazon также решил удалить Parler со своего облачного хостинга Amazon Web Services.

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Автор: УНИАН