До этого компания лишь отключила рекламу юзерам из РФ, но позволяла зарабатывать на зрителях из-за рубежа.

Корпорация Google начала рассылку пользователям AdSense из России, в которой сообщается, что их аккаунт будет деактивирован. Таким образом, российские блогеры больше не смогут получать прибыль от YouTube.

Ранее компания уже вводила ограничения для российских пользователей в 2022 году, когда отключила показ рекламы на территории России, однако просмотр от зрителей из-за рубежа все еще позволял им зарабатывать на контенте. Теперь и этого не будет.

Отмечается, что кроме YouTube-блоггеров, доступа к Google AdSense лишатся и другие – например, владельцы веб-сайтов, работающие с данной рекламной сетью. Таким образом поисковый гигант разрывает все деловые отношения с Россией.

Видео дня

Напомним, ранее в этом месяце власти РФ начали замедлять работу ютуба, а теперь, по всей видимости, решили полностью заблокировать видеохостинг на своей территории. Сейчас РосСМИ пишут о недоступности главной страницы. Кроме того, ни один ролик не загружается.

Слухи о полной блокировке YouTube в России ходили еще с 2022 года, однако до сих пор видеохостинг не трогали, ибо он очень популярен среди россиян, в отличие от довольно нишевых Instagram и Facebook, которые "попали под удар" вскоре после начала войны.

А меж тем сам YouTube сейчас ведет войну против блокировщиков рекламы. В компании используют всевозможные трюки, как, например, замедление видео, пропадание звука, всплывающие окна и другие, чтобы убедить пользователей отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

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