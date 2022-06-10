В городской приложение "Киев Цифровой" вернулась запись в ЦПАУ.

В приложении "Киев Цифровой" снова можно записаться в ЦПАУ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает КГГА.

"В городское приложение "Киев Цифровой" вернулась запись в ЦПАУ. Киевляне снова могут записаться в электронную очередь на удобное время", - говорится в сообщении.

Для этого нужно: перейти в раздел "Административные услуги", выбрать ЦПАУ, услугу, время и получить номер в очереди.

Столичные ЦПАУ принимают заявителей с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Как сообщал УНИАН, с 7 июня в столичных центрах предоставления административных услуг возобновлен прием документов в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

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