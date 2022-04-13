Кроме того, в "Киев Цифровой" усовершенствовали сервис погоды.

С 13 апреля киевляне могут следить за состоянием воздуха в столице в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, где опубликовал видео с одного из стационарных комплексов мониторинга качества воздуха.

"Теперь киевляне смогут следить за состоянием воздуха в столице в приложении "Киев Цифровой". Мы дополнили сервис данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха. Как это работает? В "Киев Цифровой" пользователи смогут выбрать ближайший пункт на карте, чтобы следить за качеством воздуха в своем районе", – сказал Кличко.

Он добавил, что Киев продолжает усиливать контроль за состоянием атмосферного воздуха. Военные действия и обстрелы повлекли за собой пожары в пригородах, от чего состояние воздуха в столице в некоторые дни было неудовлетворительным.

По словам мэра, для более эффективного контроля и понимания реального загрязнения воздуха город развивает современную систему постов мониторинга воздуха. Так, в столице уже работают 5 стационарных комплексов мониторинга воздуха европейского образца, которые тщательно исследуют качество воздуха по около 10 показателям: различные фракции пыли, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, приземный озон, сероводород и формальдегид, метеорологические показатели. А скоро прибавят и измерение радиационного фона.

Комплексы мониторинга установлены на левом и правом берегах столицы.

Кроме того, в "Киев Цифровой" усовершенствовали сервис погоды – метеопрогнозы стали более подробными. Разработчики продолжают совершенствовать сервисы и работают над введением новых, чтобы адаптировать приложение к условиям военного положения.

Как сообщал УНИАН, в период интенсивных боевых действий в феврале-марте 2022 года в Киеве существенно ухудшилось состояние воздуха. В частности, по состоянию на 30 марта уровень веществ-загрязнителей в воздухе на территории Киева почти в пять раз выше нормы. Сейчас ситуация с загрязнением воздуха в столице стабилизировалась.