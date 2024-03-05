Также пользователи сообщают о проблемах с Instagram.

В социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи со всего мира сообщают о том, что их "выбило" из аккаунтов.

Как стало известно из показателей сайта Downdetector, пострадали от сбоя не только пользователи из Украины, но и из других стран. Уже поступило более 3 тысяч сообщений об ошибках в работе сети.

К примеру, о проблеме массово сообщают в Соединенных Штатах.

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Также есть проблемы с Instagram. Хотя доступ к аккаунтам сохранился, лента в приложении не обновляется.

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