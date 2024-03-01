Например, от имени групп теперь можно выкладывать истории, а все участники могут расшифровывать аудиоосообщения в текст.

Разработчики Telegram выпустили февральское обновление для мессенджера, в котором появилось множество интересных функций для групповых чатов. Информация об этом была опубликована в блоге мессенджера.

В частности, администраторы групп отныне могут публиковать истории от имени групп и сохранять их на страницах профиля – мессенджер называет это новым способом общения в группах. Там доступ к ним могут получать другие юзеры.

Также уровень групп теперь может повышаться после получения бонусов от премиальных пользователей или подаркам, что дает доступ к разным привилегиям. Например, кастомные эмодзи и преобразование голосовых сообщений в текст – даже для тех, у кого нет Telegram Premium.

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Администраторы групп могут выдавать больше возможностей для общения в группе людям, отправившим определенное количество голосов – например, к ним не будет относиться медленный режим, или только бустеры смогут отправлять фотографии в чат.

По словам разработчиков, они планировали внедрить еще пять функций в это обновление, но "боги App Store были не на их стороне". Поэтому они появятся позднее – в марте.

До этого в Telegram добавили возможность установить запрет на получение сообщений от незнакомых пользователей. Еще появились одноразовые голосовые и видеосообщения, а раздел "Избранное" заметно обновили.

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