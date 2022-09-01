В результате открытия на устройство будет загружена вредоносная программа AgentTesla.

Хакеры массово рассылают украинским, австрийским и немецким организациям электронные письма, открытие которых приведет к загрузке вредоносной программы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале.

"30 и 31 августа 2022 года зафиксированы массовые рассылки электронных писем с темами "Техническое черчение" ("Technisches Zeichnen") среди украинских, австрийских и немецких организаций", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во вложении в электронное письмо содержится IMG-файл (например, "технический чертеж.img") с одноименным CHM-файлом. В результате его открытия на устройство в конце концов будет загружена вредоносная программа AgentTesla.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Госспецсвязи сообщили, что с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, российские хакеры атаковали Украину более 1 тысячи раз.

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