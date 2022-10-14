В Офисе президента надеются, что до конца переговоров компания SpaceX обеспечит стабильную спутниковую интернет-связь в Украине.

Украина найдет решение для продолжения работы спутниковых интернет-терминалов Starlink.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в самые критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", - заявил Подоляк.

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В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал не беспокоиться из-за работы Starlink в Украине.

"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать", - написал Федоров.

Starlink в Украине и заявления Илона Маска о войне

Starlink - это проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

В сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink.

В письме также был сделан запрос в Пентагон перенять финансирование по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, что, по утверждениям SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца этого года и может стоить еще около 400 млн долларов в следующие 12 месяцев.

Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что отказом бесплатно предоставлять ВСУ терминалы Starlink "следовал рекомендациям" экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника "пойти нах*й", который написал это под постом Маска о "перемирии с Россией".

3 октября Илон Маск опубликовал твит своего видения "мира" между Россией и Украиной, согласно которому Киев должен отдать часть территорий РФ путем проведения очередных псевдореферендумов.

Тысячи пользователей, в том числе политиков и журналистов, ответили возмущением на эти заявления Маска. Украинский волонтер Сергей Притула даже отправил предпринимателю учебник по истории Украины.

В то же время Кремль приветствовал "мирный план" Маска. Американский миллиардер позже признался, что просто боится "Третьей мировой".

По информации издания Vice, перед публикацией своих скандальных твитов Маск мог общаться с Путиным. Позже Илон Маск опроверг информацию о недавней беседе с Путиным. Он отметил, что говорил с российским диктатором около 18 месяцев назад.

Эти события совпали с сообщениями о перебоях спутниковой связи Starlink, которой украинские военные пользуются во время боев. При этом утверждалось, что ВСУ никто об этом заранее не предупреждал. Сам Илон Маск заявил, что информация об этом "засекречена".

Также, по данным западных СМИ, Маск отказал Украине в использовании Starlink в оккупированном Крыму.

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