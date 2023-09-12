Популярная соцсеть открывает неожиданный дополнительный бизнес.

TikTok официально запустил собственный маркетплейс в США после нескольких месяцев тестирования. Как пишет Reuters, китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью, стремится извлечь выгоду из ее популярности.

Отмечается, что TikTok предлагает онлайн-шопинг с помощью ряда функций в своей основной программе и надеется повторить успех аналогичных азиатских платформ Shein и PDD Holdings (PDD.O) Temu.

Создателям видеоконтента предложен удобный инструмент привязки видео к конкретному товару в магазине. Теперь более 150 миллионов пользователей TikTok в США смогут сразу после просмотра видео перейти по ссылкам для приобретения соответствующего товара в своей ленте.

Видео дня

Новые функции также включают отдельную вкладку "Магазин", где компании могут демонстрировать свои продукты с помощью логистических и платежных решений на базе TikTok.

Компания-владелец также заявила, что интегрировала свой сервис покупок с различными сторонними платформами, такими как Shopify (SHOP.TO), Salesforce (CRM.N) и Зендеск.

Маркетплейс TikTok, который тестировался в США с ноября, уже доступен в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Великобритания.

Новинки от TikTok

Как писал УНИАН, ранее владельцы соцсети TikTok анонсировали планы интегрировать маркетплейс в свое приложение с видео. Сначала новинку хотят запустить в США, а уже потом ее начнут распространять и в других странах мира.

Но в отличие от того же Amazon, который в настоящее время продает многие товары под собственным брендом на своей платформе, TikTok в настоящее время не планирует продавать свои собственные продукты. В первую очередь платформа будет продвигать товары китайских же производителей.

Также ранее TikTok запустил новую текстовую функцию, чтобы конкурировать с другими платформами социальных сетей, такими как Threads От Meta и приложение X от Илона Маска.

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