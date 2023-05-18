В последние годы TikTok все чаще вызывает обеспокоенность из-за возможного шпионажа в пользу китайского правительства.

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте в среду, 17 мая, подписал закон о запрете китайской социальной сети TikTok. Таким образом в штате хотят защитить жителей от вероятного сбора данных со стороны Китаяпишет Reuters.

Закон вступает в силу в январе 2024 года и запрещает Google и Apple предлагать загрузку TikTok в своих магазинах на территории штата. В то же время TikTok не ответил на вопрос о том, планирует ли он судебный иск.

Ранее TikTok выступил с заявлением, в котором говорилось, что новый закон "нарушает права жителей Монтаны, закрепленные в Первой поправке, путем незаконного запрета TikTok". В компании заявили, что "продолжат работать над защитой прав пользователей в Монтане и за ее пределами".

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В последние годы TikTok, насчитывающий более 150 млн пользователей в США, все чаще сталкивается с растущими призывами американских законодателей и чиновников запретить приложение по всей стране из-за опасений по поводу потенциального влияния правительства Китая на платформу.

В самом TikTok неоднократно отрицали, что когда-либо делились данными с правительством Китая, и уверяли, что компания не будет этого делать, если об этом попросят.

В Украине тоже предлагают запретить TikTok

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить в стране популярную китайскую социальную сеть TikTok. Автор петиции объясняет свою инициативу тем, что во время войны "много пропаганды идет через видео из TikTok".

Украинцы уже несколько раз поднимали вопрос запрета TikTok в стране. Похожую петицию обнародовали пару месяцев назад. Но тогда ее подписали лишь 990 пользователей, хотя для ее рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей.

Использовать китайское приложение на служебных смартфонах уже запретили Еврокомиссия и Европарламент, США, Австралия и Канада, а шансы на запрет TikTok по всей США, по мнению экспертов, выросли до 90%.

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