TikTok планирует запустить программу в августе.

TikTok планирует запустить программу электронной коммерции, чтобы помочь китайским продавцам продавать товары по всему миру.

Как сообщает Reuters, TikTok планирует запустить программу в августе. Сначала он официально развернет ее для потребителей в Соединенных Штатах.

Как говорится в материале, стремясь повторить успех торговых платформ, таких как Shein и PDD Holdings (PDD.O) Temu в США, китайская платформа для коротких видео будет предоставлять набор услуг, начиная от хранения и заканчивая доставкой для продавцов в Китае.

Видео дня

Программа, получившая название TikTok "полный сервис", уже проходит испытания. Как говорится в материале, благодаря программе полного обслуживания продавцам в Китае будет проще продавать товары в США, поскольку TikTok поможет им в таких областях, как таможенное оформление, складирование и логистика.

Но в отличие от Amazon (AMZN.O), который сейчас продает на своей платформе множество товаров под брендом Amazon, TikTok в настоящее время не планирует продавать свои собственные продукты.

Новшества TikTok

25 июля 2023 года TikTok запустил новую текстовую функцию, чтобы конкурировать с другими платформами социальных сетей, такими как Threads От Meta и приложение X от Илона Маска.

Ожидается, что новая функция от TikTok "расширит возможности" его пользователей.

"Текст - это последнее дополнение к опциям для создания контента, которое позволяет создателям делиться своими историями, стихами, рецептами и другим письменным контентом в TikTok, предоставляя создателям еще один способ выразить себя и упрощая создание", - говорится в сообщении.

Новая текстовая функция больше похожа на Instagram Stories, предлагая красочные фоны и возможность добавлять наклейки к публикации.

В отличие от Threads или X, текстовые сообщения TikTok также будут поддерживать звуки, воспроизводимые в фоновом режиме, аналогично функциям обмена видео и изображениями.

Сообщения имеют лимит в 1000 символов – это меньше, чем лимит в 10 000, предлагаемый платным пользователям X, но больше, чем лимит в 500 символов в Threads.

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