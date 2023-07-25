Новая функция TikTok "расширит возможности" его пользователей.

Китайское приложение TikTok запустило новую текстовую функцию, чтобы конкурировать с другими платформами социальных сетей, такими как Threads От Meta и приложение X от Илона Маска.

Как сообщает издание Independent, новая функция от TikTok "расширит возможности" его пользователей.

"Текст - это последнее дополнение к опциям для создания контента, которое позволяет создателям делиться своими историями, стихами, рецептами и другим письменным контентом в TikTok, предоставляя создателям еще один способ выразить себя и упрощая создание", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что новая текстовая функция больше похожа на Instagram Stories, предлагая красочные фоны и возможность добавлять наклейки к публикации.

В отличие от Threads или X, текстовые сообщения TikTok также будут поддерживать звуки, воспроизводимые в фоновом режиме, аналогично функциям обмена видео и изображениями.

Сообщения имеют лимит в 1000 символов – это меньше, чем лимит в 10 000, предлагаемый платным пользователям X, но больше, чем лимит в 500 символов в Threads.

Последние новости Threads и Twitter

Как сообщал УНИАН, 21 июля стало известно, что социальная сеть Threads за последние две недели потеряла около 70% ежедневно активных пользователей. Тогда число пользователей соцсети упало до 13 миллионов с 44 миллионов по состоянию на 7 июля.

23 июля владелец Twitter Илон Маск объявил об изменении логотипа социальной платформы, а уже 24 июля опубликовал в Twitter новый логотип "X" вместо известной синей птицы и фактически переименовал известную социальную сеть. Кроме того, Илон Маск отметил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter.

Однако решение Маска сменить бренд Twitter на X может быть сложным с юридической точки зрения, поскольку компании, включая Meta и Microsoft, уже имеют права интеллектуальной собственности на ту же букву.

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