Как отключить уведомления о новых контактах в Телеграме: минутное решение

Для некоторых это по-настоящему удобная фича, но для тех, у кого большие контакт-листы – это скорее раздражает.

Известно, что как только новый пользователь регистрируется в Telegram, все, у кого есть его номер в контактах, получают уведомление об этом. Для некоторых это по-настоящему удобная фича, но для тех, у кого большие контакт-листы – это скорее раздражает, особенно сейчас, когда популярность мессенджера растет, и в телеграмм переходит все больше новых пользователей.

Чтобы не получать уведомления "Новый контакт теперь в Telegram!", нужно отключить всего одну функцию в настройках. Работает это одинаково как на Android, так и iPhone.

Откройте приложение Telegram на смартфоне и перейдите в "Настройки".

Зайдите в раздел меню "Уведомления и звуки".

Отключаем параметр "Новые контакты".

Теперь не будете получать уведомления о присоединения кого-то из контактов к Телеграму. Такая же настройка присутствует и в десктопной версии сервиса. Поэтому можете отключить ее и в приложении для Windows или Mac.

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