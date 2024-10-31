Так, видеоплеер получил возможность выбора качества видео, а фото и видео теперь можно прикреплять после отправки сообщения.

Традиционно в последний день месяца для Telegram представили глобальное обновление с новыми функциями – как в мобильной, так и браузерной версии. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Теперь Telegram стал еще ближе к YouTube – видеоплеер получил возможность выбора качества видео при воспроизведении в каналах. Эта настройка полезна тем, что позволит регулировать баланс между четкостью видео и объемом трафика. Помимо этого, для самих роликов можно менять скорость воспроизведения (в 1,5 и 2.5 раза).

Кроме того, с октябрьским обновлением у пользователей Telegram наконец-то появилась возможность добавлять фото или видео к сообщению уже после его отправки через меню редактирования. Это означает, что больше не придется удалять сообщение и начинать все заново.

Видео дня

Среди других нововведений: отображение времени редактирования сообщения в переписках и каналах, внутренние хештеги в чатах, а на iOS доработали режим "Картинка в картинке". Вместе с этим в ботах и мини-приложениях появилась официальная реклама Telegram.

Обновленный Telegram 11.3 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Ранее стало известно, что Telegram планирует создать свой аналог Youtube: видеохостинг планируют "вшить" в базовое приложение. По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Так, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

Вас также могут заинтересовать новости: