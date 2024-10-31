Telegram выпустил обновление: улучшения для видеозаписей и многое другое/ фото Telegram

Традиционно в последний день месяца для Telegram представили глобальное обновление с новыми функциями – как в мобильной, так и браузерной версии. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Теперь Telegram стал еще ближе к YouTube – видеоплеер получил возможность выбора качества видео при воспроизведении в каналах. Эта настройка полезна тем, что позволит регулировать баланс между четкостью видео и объемом трафика. Помимо этого, для самих роликов можно менять скорость воспроизведения (в 1,5 и 2.5 раза).

Кроме того, с октябрьским обновлением у пользователей Telegram наконец-то появилась возможность добавлять фото или видео к сообщению уже после его отправки через меню редактирования. Это означает, что больше не придется удалять сообщение и начинать все заново.

Видео дня

Фото Telegram 11.3 31 октября 2024
Фото Telegram 11.3 31 октября 2024
Фото Telegram 11.3 31 октября 2024
Фото Telegram 11.3 31 октября 2024
Фото Telegram 11.3 31 октября 2024

Среди других нововведений: отображение времени редактирования сообщения в переписках и каналах, внутренние хештеги в чатах, а на iOS доработали режим "Картинка в картинке". Вместе с этим в ботах и мини-приложениях появилась официальная реклама Telegram.

Обновленный Telegram 11.3 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Ранее стало известно, что Telegram планирует создать свой аналог Youtube: видеохостинг планируют "вшить" в базовое приложение. По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Так, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

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