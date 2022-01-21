Терабитные скорости, "убийственные приложения" и внедрение искусственного интеллекта.

Пока украинцам "с головой хватает" 4G, а запуск сетей пятого поколения ожидается когда-то в этом году, специалисты MediaTek поделились своим видением связи 6G. И, судя по всему, нас ждет настоящая революция в беспроводной связи.

Об этом сообщает профильное издание PhoneArena со ссылкой на отчет тайваньской компании, занимающейся разработкой полупроводникового оборудования.

Ожидается, что разработка стандарта 6G начнется уже через пару лет – в 2024-2025 годах. При этом полноценная спецификация стандарта должна появиться в 2027 году, а внедрение технологии начнется ближе к 2030 году.

Помимо сроков, специалисты MediaTek озвучили и ключевые особенности следующего поколения стандарта. Упоминаются некие "убийственные приложения", которые будут обеспечивать голографическую и тактильную связь, а также виртуальные двойники. Это станет возможным благодаря тому, что 6G будет поддерживать скорость от 1 Гбит/сек до 1 Тбит/сек. Отмечается, что при таких скоростях за одну секунду можно будет скачать 12 фильмов в разрешении 4K.

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MediaTek также предполагает, что для обеспечения безопасности сетей 6G могут использоваться искусственный интеллект и машинное обучение. Эти технологии также могут применяться для управления потоком данных внутри сети, тем самым оптимизируя ее производительность.

Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник для тестирования связи 6G – он должен проверить работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте. Также на спутнике установили систему мониторинга за урожаем для предотвращения лесных пожаров.

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