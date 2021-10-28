Во время тестирования скорость интернета достигала 1,6 Гбит/с.

В технологическом парке UNIT.City в Киеве Министерство цифровой трансформации, "Vodafone Украина" и Huawei Ukraine представили совместный проект: тестовую зону технологии 5G-связи.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная презентация состоялась в четверг, 28 октября.

"Мы понимаем, чтобы Украина была успешна, чтобы развивалась цифровая экономика, необходимы инновации и внедрение современных технологий. Украина, как и большинство стран Европы и большинство стран в целом, нуждается в 5G. Это связь, которая на первом этапе принесет наибольшую пользу не только потребителям, а именно бизнесу. Поэтому мы совместно с игроками телекоммуникационного рынка инициировали создание такой зоны", - сказал на мероприятии заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

Читайте такжеКабмин определил связь 4G и 5G в Украине приоритетом цифровой трансформацииВ лабораторию 5G Lab имеют возможность посетить все желающие круглосуточно, но по предварительной записи. Там можно будет посмотреть на устройства с поддержкой 5G и протестировать скорость передачи данных. Посетители локации также могут ознакомиться со стендом, на котором показана история развития технологий связи. Во время тестирования скорость интернета достигала 1,6 Гбит/с.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года правительство внесло изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения", согласно которым начало обеспечение права операторам оказывать услуги 5G-связи откладывается на июль 2022 года.

UNIT.City-первый в Украине инновационный парк, открытый в Киеве в 2017 году на территории бывшего Киевского мотозавода.

Автор: Богдан Слуцкий