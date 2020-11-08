Китай запустил в космос спутник 6G / Скриншот с видео
Китай успешно вывел на орбиту аппарат, который можно назвать «первым в мире спутником 6G».
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Как сообщает BBC, спутник был запущен в космос с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, вместе с еще 12 аппаратами.
Индустрия телекоммуникация еще далека от согласования спецификаций 6G, так что на сегодня нет гарантий, что тестируемая технология в итоге станет стандартом. Помимо экспериментальной связи, спутник также несет технологии мониторинга посевов и предотвращения лесных пожаров.
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