Спутник также несет технологии мониторинга посевов и предотвращения лесных пожаров.

Китай успешно вывел на орбиту аппарат, который можно назвать «первым в мире спутником 6G».

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Как сообщает BBC, спутник был запущен в космос с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, вместе с еще 12 аппаратами.

Индустрия телекоммуникация еще далека от согласования спецификаций 6G, так что на сегодня нет гарантий, что тестируемая технология в итоге станет стандартом. Помимо экспериментальной связи, спутник также несет технологии мониторинга посевов и предотвращения лесных пожаров.

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Автор: Дмитрий Захаров