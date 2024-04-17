С ее помощью получится подзарядить смарт-метки, стилусы, наушники или другие аксессуары.

Раньше беспроводная зарядка была премиальной фишкой, но сегодня она есть во многих смартфонах. Возьмем, к примеру, Google Pixel 7a. Это бюджетный аппарат, который может заряжаться по беспроводной сети при мощности 7,5 Вт. Но да, есть еще немало устройств, у которых этой возможности нет, и Android 15 может изменить это.

В следующем крупном обновлении ОС Android, а именно в Android 15, появится совершенно новый способ беспроводной зарядки по NFC. Информацию об этом нашли в последней бета-версии 15-ки под номером Beta 1, пишет GizChina.

Впервые о беспроводной зарядки по NFC заговорили в 2020 году. В отличие от популярного стандарта Qi, такая технология позволяет работать с датчиками меньшего размера. Как результат, это может позволить пользователям заряжать небольшие аксессуары (смарт-метки, стилусы, наушники) через NFC-соединение своего телефона.

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Таким образом, смартфонам не потребуется дополнительное устройство для передачи энергии – для этого можно применять классический чип NFC.

Пока что зарядка таким способом не получила большого распространения из-за того, что WLC значительно уступает по мощности другим протоколам зарядки. Если NFC выдает до 3 Вт, то с зарядными устройствами Qi вы получаете скорость зарядки до 15 Вт. Но даже при более низкой скорости внедрение нового стандарта даст больше свободы пользователям компактной электроники.

На данный момент беспроводная зарядка по NFC не входит в список новых функций, включенных в бета-версию Android 15. Скорее всего, нам придется дождаться выхода полноценной версии, которая ожидается в начале осени.

Бета-версию Android 15 можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6. Изменений пока не так много, но энтузиасты ранее нашли упоминание Satellite SOS. Это функция позволит устройствам подключаться к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.

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