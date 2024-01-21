Одна из них имела общую нагрузку в 580 миллионов запросов на сервис.

Монобанк отбивает очередную волну DDoS-атак, они идут непрерывно. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"Думаю на сегодня Монобанк одна из самых атакованных IТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос. Я хочу сказать большое спасибо нашей IТ-команде, которая стоит на страже нашей IТ - инфраструктуры", - написал он.

Гороховский добавил, что пока писал свой пост, то началась новая волна атак. "Стоим", - добавил он.

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Атаки на украинские банки: последние новости

Напомним, что 15 февраля 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны, произошли серьезные DDoS-атаки на приложения "Приватбанка " и "Ощадбанка", а также сайты Министерства бороны и Вооруженных сил Украины.

В декабре прошлого года, во время кибератаки на украинского оператора мобильной связи "Киевстар", в "Моно" также сообщали о массированной DDoS-атаке. Объектами атаки стали точки входа на Amazon.

Напомним, что вчера Гороховский уже сообщал о мощнейшей DDoS-атаке за все время. Во время второй волны фиксировали 50 миллионов запросов.

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