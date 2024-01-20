Пользователи сообщают о сбоях в работе и о том, что сейчас через банк невозможно провести транзакции.

Совладелец банка Monobank сообщил о массированной DDoS атаке на банк и назвал ситуацию контролируемой. Об этом Олег Гороховский сообщил в Telegram.

"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", - написал он.

Позже он сообщил, что на Monobank продолжают осуществлять мощную DDoS-атаку.

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"50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!" - проинформировал Гороховский.

Пользователи сообщают о сбоях в работе и о том, что сейчас через банк невозможно провести транзакции.

Хакерские атаки РФ на "Киевстар" - детали

Сервисы "Киевстар" перестали работать 12 декабря: из-за масштабной атаки хакеров у украинцев пропали все услуги-интернет, мобильная связь и тому подобное. Это стало чрезвычайной проблемой, ведь некоторые пользовались услугами "Киевстар" не только на телефоне, но имели его домашний интернет.

Хотя оператор постарался мобильно ликвидировать проблему, сначала услуги начали постепенно возвращать именно в украинском покрытии сети.

Представительницы мобильного оператора "Киевстар" не подтвердили информацию о том, что хакеры имели многомесячный доступ "внутри" компании к личным данным абонентов, и их утечка. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

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