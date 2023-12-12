Банк пытается атаковать с точек входа на Amazon.

Monobank заявил о массированной DDoS-атаке. Она происходит на фоне масштабного сбоя в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

О DDoS-атаке на банк заявил его соучредитель Олег Гороховский в Телеграм-канале. По его словам, объект атаки стали точки входа на Amazon.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", - отметил Гороховский.

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Что предшествовало

Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.

В компании сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.

Для продолжения использования мобильной связи украинцы начали прибегать к услугам национального роуминга, однако абоненты начали жаловаться, что он не работает.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что национальный роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

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