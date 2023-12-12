Monobank заявил о массированной DDoS-атаке. Она происходит на фоне масштабного сбоя в работе оператора мобильной связи "Киевстар".
О DDoS-атаке на банк заявил его соучредитель Олег Гороховский в Телеграм-канале. По его словам, объект атаки стали точки входа на Amazon.
"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", - отметил Гороховский.
Что предшествовало
Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.
В компании сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.
Для продолжения использования мобильной связи украинцы начали прибегать к услугам национального роуминга, однако абоненты начали жаловаться, что он не работает.
В Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что национальный роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.