Качество связи позволяет делать видеозвонки.

В одном из районов Мариуполя появился устойчивый мобильный интернет.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. В районе Порт-Сити появился устойчивый мобильный интернет. Позволяет делать видеозвонки", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию о начале усиленной "зачистки" мужчин в Мариуполе. Их собирают и вывозят в подконтрольное оккупантам село Безымянное Донецкой области, где ранее удерживали "эвакуированных" из Мариуполя.

В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов 100% мариупольских мужчин после допросов, проверки гаджетов и осмотра тела разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая имитацию расстрела.

Кроме того, по информации городских властей, российские оккупанты устраивают в Мариуполе "ГУЛАГ" с трудовой повинностью. Жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов.

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