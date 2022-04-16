Он будет якобы говорить о Мариуполе.

В ближайшее время пропагандистская машина Кремля готовится запустить новый дипфейк с президентом Владимиром Зеленским. Он будет якобы говорить о Мариуполе.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В рамках этой российской спецоперации планируют создать впечатление, будто президент скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности, Мариуполю.

"Будьте бдительны и доверяйте информации только из проверенных источников", – добавили в Центре и подчеркнули, что дипфейк стал один из любимых технологических приемов пропагандистов в информационной войне.

Напомним, дипфейк – это технология искусственно созданных видео, которые сгенерированы с помощью алгоритмов машинного обучения. Концепция дипфейков очень проста. Фактически, нужно перенести лицо одного человека на видео с другим.

Россия уже успела опозориться из-за неумелого дипфейка в войне

В середине марта россияне обнародовали фейковое текстовое обращение Зеленского, в котором он якобы призвал украинцев сложить оружие и вернуться к семьям.

Его активно разгоняли пророссийские телеграмм-каналы и отдельные ресурсы, которые тоже были взломаны хакерами. В частности, фиктивное "заявление президента" показали в эфире "Украина 24".

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