Теперь жители города могут получить еду, если будут разбирать завалы.

Российские оккупанты устраивают в Мариуполе ГУЛАГ с трудовой повинностью.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас. Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты держат весь Мариуполь в заложниках, и постепенно превращают его в один большой трудовой лагерь.

В горсовете считают, что в 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм, "но этот вирус чистого зла возродился в России". При этом отмечают, что мир должен это остановить, пока не поздно.

Напомним, в Минобороны поделились "позитивом" для ВСУ от потопления крейсера "Москва".

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