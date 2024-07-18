Как оказалось, в Украине мобильный интернет один из самых медленных, а вот со стационарным дела обстоят намного лучше.

Компания Ookla (владелец сервиса Speedtest) опубликовала свежие результаты исследования тестов скорости, из которого стали известны страны с самым быстрым мобильным и стационарным интернетом.

Как оказалось, в Украине мобильный интернет один из самых медленных – 93 место из 108. Средняя скоростью скачивания составляет 21.24 МБ/с, что примерно в 2.5 раза ниже усредненного по миру показателя. Самый быстрый мобильный интернет в Катаре (334,63 МБ/с), а самый медленный на Кубе (4,02 МБ/с).

Со стационарным интернетом в Украине дела обстоят намного лучше: 60 место среди 159 стран с показателями скорости чуточку ниже, чем в среднем по миру. Рекордная средняя скорость в Сингапуре – 285,02 МБ/с, в Украине – 80,02 МБ/с, а самый медленный домашний и офисный интернет опять же на Кубе – всего 2,79 МБ/с.

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Ожидаемо, медленный доступ в Украине обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения. При этом, 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, например, в Латвии, Эстонии и Литве. В Минцифры говорили, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.

Ранее УНИАН делился лайфхаками, как увеличить скорость интернета на вай фай роутере. Некоторые из них могут вас удивить: например, убрать роутер как можно дальше от аквариума и микроволновки.

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