Под удар попал, в том числе uBlock Origin, на который полагались миллионы пользователей.

Google начала переход на систему расширений Manifest V3 в браузере Chrome, о чем впервые стало известно прошлой осенью. Как результат, ряд расширений, в том числе блокировщики рекламы, перестанут поддерживаться и скоро будут отключены.

Как сообщает портал Android Authority, у некоторых пользователей браузер уже отключил uBlock Origin – самый популярный блокировщик с аудиторией свыше 34 млн. Отмечается, что поскольку Google является не только поисковым гигантом, но и зарабатывает на рекламе, блокировщики рекламы прямо вредят ее бизнесу.

Разработчики uBlock Origin уже выпустили Lite-версию расширения, которая соответствует требованиям Google, однако хуже справляется с блокировкой нежелательного трафика. Равнозначной же альтернативы uBlock Origin для Chrome Manifest V3 не будет.

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Остальные браузеры, работающие на движке Chromium, включая Microsoft Edge, Brave и Opera, в данный момент не обязаны полностью переходить на новую платформу и сохранят широкую поддержку Manifest V2 как минимум до 2025 года.

Тем, кто не желает мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на другой браузер. Отличной альтернативой Chrome называют Safari и Firefoх. Все дело в том, что их собственные движки позволяют поддерживать расширения вне зависимости от изменений Google.

Актуальные цифры показывают, что Chrome занимает более 65% браузерного рынка. Вторым по популярности браузером является Microsoft Edge с гораздо более скромными 14%. Замыкает тройку Safari. Меньше 10% ПК-юзеров сидят на Firefox и Opera.

Как рассказывал УНИАН, в смартфонах Apple с выходом iOS 18 появится возможность одним касанием скрыть рекламу или вообще любой веб-элемент на сайтах в Safari. По сути, функция работает как блокировщик рекламы, хотя сама Apple избегает такого нейминга.

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