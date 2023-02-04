На первый взгляд звучит неправдоподобно, но бесплатная программа из App Store или Google Play действительно может улучшить качество динамика.

Рано или поздно в динамике смартфона забивается мелкая пыль и грязь, и пользоваться телефоном становится некомфортно. Вы можете не слушать музыку с помощью встроенных динамиков постоянно, но в любом случае заметите, если качество аудио ухудшится.

Чтобы устранить этот дефект, совсем не обязательно идти в сервисный центр или самому "ковырятся" в динамиках. На выручку придут обычные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" загрязнения.

Как очистить динамик при помощи звука

Способ на первый взгляд звучит неправдоподобно, но он уже не раз доказывал свою эффективность. Возможно, о 100% эффективности речи не идет, но более 80% – вполне себе.

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Первое, что вам необходимо сделать – зайти в магазин App Store или Google Play и по тегу speaker cleaner найти нужные программы. Выбрать вы можете любую из них. Подобные аппы создают повторяющийся звук с определенной частотой, он способствует отделению и постепенному выталкиванию мусора.

Наиболее популярной среди пользователей является "Чистый динамик", которая способна очистить динамик не только от пыли, но и от воды.

Программа имеет достаточно простой и понятный интерфейс, с которым разберется даже неопытный юзер. С ее помощью можно очистить как основной динамик, из которого идет звук, так и слуховой динамик.

Перед началом работы установите в смартфоне максимальную громкость, а динамик вашего телефона опустите вниз. Если ваши наушники подключены к устройству, то их следует отключить.

Далее выбрав в меню Speaker или Ear speaker нажимаем опцию Start cleaning. После вы сразу услышите своеобразный звук. Процесс очистки, как правило, занимает пару минут. А главное – это действительно работает.

В случае, если программы не помогают, УНИАН рассказывал, как очистить динамик с помощью ватной палочки или зубной щетки.

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