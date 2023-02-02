Аккумулятор – слабое место любого смартфона. При этом часто пользователи сами сокращают срок его работы, даже не подозревая этого.

Проблема быстрого износа аккумулятора еще долго будет актуальной. С ней сталкиваются не только обладатели старых моделей смартфонов, которые уже отслужили свое, но и владельцы совершенно новых.

Все потому, что пользователи редко обращают внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно снижают срок ее жизни. Не допуская этих ошибок, вы избежите ряда ненужных проблем.

Ошибка № 1

Далеко не все пользователи осознают, но полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на его работе в долгосрочной перспективе. Все из-за того, что разряд батареи до 0% прерывает работу ОС, для восстановления которой требуется большее количество энергии.

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Поэтому, чтобы избежать этого – следите, чтобы оставшийся заряд не опускался ниже 10-20%. Почти все современные телефоны оснащены функцией напоминания пользователя о необходимости восполнения запаса батареи. И включается она не просто так на 20% заряда.

Что касается максимального уровня заряда, то рекомендуется отключать смартфон прежде, чем он достигнет полных 100%. Если вы привыкли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь, установите Accu​Battery и выставьте допустимый максимум заряда в 80%.

Ошибка № 2

Многие ошибочно полагают, что смартфон (или любой другой гаджет) можно заряжать при любых температурных условиях, будь то жара или холодрыга. Однако в реальности мы сами же сокращаем срок "жизни" аккумулятора.

Если в комнате жарко, снимите внешний чехол.

Не оставляйте смартфон на открытом солнце или в холодных местах.

Если батарея смартфона разрядилась на морозе, не спешите заряжать ее сразу же по приходу домой. Оставьте гаджет в теплом помещении хотя бы на 20 минут, а затем включите в сеть.

Идеальная температура эксплуатации – в пределах от 16 до 22 °C.

Другими словами, аккумулятор быстрее разряжается, если на него влияют внешние факторы.

Ошибка № 3

Одна из самых распространенных ошибок среди владельцев смартфонов – использование устройства даже тогда, когда он находится на зарядке. А это решительно не рекомендуется.

Не надо в момент зарядки просматривать видео, играть в мобильные игры или "сидеть" в соцсетях, особенно в Facebook. Дополнительная нагрузка приводит к перегреву смартфона, что негативно влияет на срок эксплуатации батареи.

Ошибка № 4

В комплекте к современным моделям телефонов идут оригинальные USB-провода. Однако после того, как они ломаются или теряются, многие пользователи покупают им дешевую замену.

В дешевых зарядках, как правило, присутствуют компоненты крайне низкого качества, которые могут не обеспечить необходимой силы тока или же окажутся не способны уберечь от перепадов напряжения. Кроме того, такие подделки замедляют скорость зарядки смартфона.

Поэтому все же лучше потратиться и купить оригинальную зарядку, чтобы в ближайшем будущем не тратиться на новый телефон.

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