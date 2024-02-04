Она не только позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены, но и была полезна во время временных сбоев.

Поисковый гигант Google решил отказаться от одной из своих старейших функций. Речь идет о возможности просмотра кэшированных версий веб-страниц.

Как пишет портал The Verge, прежде в карточке каждой страницы в поисковой выдаче (открывается по кнопке ⋮) была ссылка, которая вела на копию этого сайта, сохраненную на серверах Google. Теперь этой ссылки нет.

Кешированные страницы функционировали как своего рода капсула времени для интернет-ресурсов, позволяя заглянуть в их предыдущие версии или получить к ним доступ, когда они временно были недоступны из-за сбоя. Опция также была полезна при региональной блокировке или медленном интернете.

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В настоящий момент доступ к кэшированным копиям веб-страниц все еще можно получить через команду cache: в поисковой строке перед началом адреса страницы, но в ближайшем будущем исчезнет и эта возможность.

А в следующем месяце "Google Карты" лишатся полезного режима. Речь идет об "Ассистенте вождения". Из полезных опций для водителей сохранится лишь голосовое управление, а все остальное будет недоступно.

Напомним, этим летом в Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

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