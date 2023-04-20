По словам Маска, этот ИИ точно не станет уничтожать человечество,

Вскоре после объявления о создании компании X.AI Corp Илон Маск заявил, что работает над TruthGPT – альтернативным чат-ботом, который стремится к пониманию мира. Так технология не составит угрозы человечеству, считает Маск.

По мнению Маска, в своих поисках природы Вселенной TruthGPT увидит в человечестве ее интересную часть, и "решит не уничтожать людей". При этом каких-либо технических подробностей об особенностях будущего алгоритма он не сообщил.

В конце марта Илон Маск вместе с сооснователем Аpple Стивом Возняком и более 1100 ведущих экспертов IT-индустрии призвал остановить обучение нейросетей, которые будут "умнее" уже существующих. В открытом письме упоминаются риски для цивилизации со стороны способных конкурировать с людьми нейросетей, что может привести к экономическим и политическим потрясениям.

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Недавно в сети также появилась информация о том, что бизнесмен загорелся идеей создать собственную генеративную нейросеть. Для ее обучения Twitter закупил 10 000 видеокарт, сообщает Business Insider. Возможно, алгоритм будет использоваться для улучшения поискового движка или рекламной платформы Twitter.

Также стало известно, что в марте Маск учредил компанию X.AI – из названия понятно, что она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта, в том числе созданием аналога ChatGPT. Теперь Маск возглавляет сразу шесть компаний: SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink, Twitter и X.AI.

Примечательно, что Маск, который в последнее время сильно критикует OpenAI, создавших чат-бота ChatGPT, в свое время являлся ее соучредителем. Однако в 2018 году предприниматель вышел из совета директоров из-за конфликта с другими руководителями.

Ажиотаж вокруг ChatGPT застал всех врасплох

Появление ChatGPT, "умного" чат-бота, поставило ведущие технологические компании мира перед необходимостью наверстать упущенное. Microsoft, например, инвестировала 10 млрд долларов в OpenAI и внедряет ChatGPT в большинство своих продуктов.

В то же время Google "в панике" пытается насытить свою поисковую систему функциями, основанными на генеративном ИИ. Также в компании работают над совершенно новым поисковиком – общение с ним будет больше похоже на диалог с человеком. Amazon тоже присоединился к этому процессу со своим облачным подразделением.

В то же время, Apple, похоже, единственная крупная технологическая компания, которая не знает, что делать с ИИ. Пока что компания инвестирует значительные средства в гарнитуру дополненной реальности и автомобильную инициативу.

Напомним, в середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

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