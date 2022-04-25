Враг создал фейковый чат-бот для сообщений о передвижении своей техники.

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину война продолжается не только на фронте, но и на информационном и цифровом направлениях. Враг пытается разведать информацию и нанести вред украинцам.

По информации Госспецсвязи, россияне распространяют сетью фейковый чат-бот СБУ для сообщений о передвижении своей техники.

"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. Как сообщают в СБУ, на этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв", – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что их официальный чат-бот – @stop_russian_war_bot – и призывают украинцев обязательно проверять, куда они присылают данные, и доверять только официальным страницам государственных органов и структур.

Напомним, в Украине создали приложение"ТиХто" для обнаружения диверсантов. Он будет особенно полезен для СБУ, Нацгвардии и бойцов ТрО.

В то же время в Украине тестируют новую систему экстренного оповещения населения. Поэтому, если вам стали приходит такие сообщения - не пугайтесь.

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