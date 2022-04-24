Пока кремлевская машина сеет фейки, пропаганду и искажает информацию, независимые СМИ пропадают с радаров.

Украинцы прямо сейчас ведут войну не только на поле битвы, но и на информационном фронте. Как ранее сообщал УНИАН, после деклассирования в начале войны российская пропаганда снова "поднимает голову".

На сайте Coda, который специализируется на дезинформации и фейках, вышла статья о роли Кремниевой долине в информационных войнах. Далее читайте вырезку из нее.

"Ваша учетная запись была заблокирована".

"Вы не можете оставлять или комментировать публикации в течение 3 дней".

"Вы не можете выходить в прямой эфир в течение 63 дней".

Список ограничений, наложенных Facebook на афганского журналиста Шафи Карими, можно продолжать бесконечно.

"Меня заблокировали, и я теряю аудиторию, а люди теряют жизненно важную информацию", – говорит Карими, который, находясь в изгнании во Франции, освещает события в Афганистане.

Другая героиня, работающая на независимом телеканале в Грузии, говорит, что ее редакция потеряла ошеломляющие 90% своей Facebook-аудитории с тех пор, как они начали освещать войну в Украине. Их тв-канал "Формула" предпринял бесчисленные попытки связаться с Метой, но все тщетно.

"Страницы настоящей независимой журналистики в Facebook умирают"

"Мы прошли путь от 2 миллионов фолловеров до 200 000", – рассказывает Саломе Угулава, главный редактор "Формулы". Резкий спад аудитории последовал за предупреждением, которое они получили от Facebook после того, как их алгоритм пометил цитату президента Украины Владимира Зеленского как "разжигание ненависти".

Аналогичная картина наблюдалась и на тбилисском оппозиционном телеканале "Мтавари", когда он опубликовал сюжет о батальоне "Азов", который стоит на страже Мариуполя. Facebook удалил сюжет, аргументируя это тем, что он содержит "призыв к терроризму". Несмотря на все споры вокруг "Азова", только страна-агрессор классифицирует их как террористическую организацию.

За одним удалением последовали и другие. Вовлеченность "Мтавари" упала с мартовских 22 миллионов до апрельских 6 миллионов. У команды есть веские основания полагать, что за всем этим стоит кремлевская машина пропаганды.

Для такой маленькой страны, как Грузия (население 3,5 миллиона человек), последствия этих разборок носят судьбоносный характер. Как и во многих странах за пределами Запада, Facebook стал национальной виртуальной общественной площадью – местом, где люди собираются, чтобы обсудить и подискутировать на предмет будущего.

Эта дискуссия носит экзистенциальный характер в Грузии: 20% территории страны уже оккупированы РФ, и многие опасаются, что вторжение в Украину еще больше подтолкнет Грузию в объятия Москвы. Кампании по дезинформации, финансируемые Кремлем, оказали сильное давление на независимые СМИ, освещающие ситуацию в стране. Когда такие СМИ, как "Формула ТВ" и "Мтавари", исчезают из лент людей в Facebook, сами идеи либеральной демократии исчезают из публичных дебатов.

И, как пишет издание, таких случаев пруд пруди. От Афганистана до Украины и большущей части неанглоязычного мира журналисты теряют свой голос. И виной тому не только репрессии со стороны их правительств, но и созданная в Силиконовой долине политика, которая помогает угнетателям свободы слова распространять свою дезинформацию.

"Силиконовая долина помогает Путину выиграть информационную войну. Это безумие, и это должно прекратиться", – цитирует СМИ российского журналиста, не пожелавшего назвать свое имя из соображений безопасности. – Но мы не знаем, как им (фейсбуку – ред.) об этом сказать, потому что с ними не возможно поговорить напрямую".

В то же время аналитики говорят, что происходящее в Украине показывает, что системы Facebook совершенно не приспособлены для ведения тотальной информационной войны. "Никто не говорит, что модерация зоны боевых действий – легкая задача. Но трудно отделаться от ощущения, что Facebook не прилагает серьезных усилий".

Вас также могут заинтересовать новости: