Украина вместе со специалистами со всего мира проводят кибератаки против Российской Федерации по разным векторам, а масштабы этих атак говорят о том, что это является первой мировой кибервойной.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью одному из телеканалов в рамках Всеукраинского телемарафона.
"Сегодня действительно происходит первая мировая кибервойна. То количество специалистов, которое задействовано с обеих сторон, речь идет о тысячах специалистов", - сказал он.
Также Федоров рассказал об успехах этой кибервойны.
"У нас невероятное количество крутых хакеров. На сегодня у нас в доступе есть более 70 различных баз данных граждан Российской Федерации. Все крупнейшие информационные системы в Российской Федерации взломаны", - сказал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.