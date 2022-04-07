Украина на сегодняшний день имеет доступ к более 70 различным базам данных граждан Российской Федерации.

Украина вместе со специалистами со всего мира проводят кибератаки против Российской Федерации по разным векторам, а масштабы этих атак говорят о том, что это является первой мировой кибервойной.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью одному из телеканалов в рамках Всеукраинского телемарафона.

"Сегодня действительно происходит первая мировая кибервойна. То количество специалистов, которое задействовано с обеих сторон, речь идет о тысячах специалистов", - сказал он.

Также Федоров рассказал об успехах этой кибервойны.

"У нас невероятное количество крутых хакеров. На сегодня у нас в доступе есть более 70 различных баз данных граждан Российской Федерации. Все крупнейшие информационные системы в Российской Федерации взломаны", - сказал он.

Война против Украины: