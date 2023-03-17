Новый смартфон Apple iPhone 15 Pro Maх, который выйдет этой осенью, станет обладателем самой тонкой рамки вокруг экрана на рынке смартфонов.
Как сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe, новинка Apple превзойдет и флагманы Samsung, и текущего рекордсмена в лице Xiaomi 13.
- По его данным, ширина рамок в iPhone 15 Pro Max будет составлять всего 1,55 мм.
- Для сравнения, у Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм, у флагмана Samsung Galaxy S23 – 1,95 мм, а у iPhone 14 Pro – 2,17 мм.
- Если углубляться в тонкости экрана, у смартфонов Apple одинаковые рамки со всех сторон, в отличие от большинства аппаратов с Android.
По слухам, в обычных iPhone 15 тоже будут изогнутые рамки, но их толщина в сравнении с прошлым поколением не изменится. Диагонали экранов останутся тех же размеров, как в линейке iPhone 14.
Ожидается, что в этом году выйдет снова четыре модели iPhone 15: базовая iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. По слухам, нас ждем самое дорогое поколение айфонов в истории бренда.
Ожидается, что стартовая модель iPhone 15 Pro обойдется покупателям в 1049 долларов вместо привычных $999, которые Apple держала с 2017 года. Взамен пользователей ждет большой апдейт: титановая рамка вместо стальной, перископический объектив камеры, еще больше памяти и твердотельные кнопки регулировки звука.
При этом пока неясно, окажутся ли базовые модели – iPhone 15 и iPhone 15 Plus – дороже по сравнению с iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Уже точно известно, что они получат новомодный интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.