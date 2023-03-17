Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм против 1,81 мм в Xiaomi 13.

Новый смартфон Apple iPhone 15 Pro Maх, который выйдет этой осенью, станет обладателем самой тонкой рамки вокруг экрана на рынке смартфонов.

Как сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe, новинка Apple превзойдет и флагманы Samsung, и текущего рекордсмена в лице Xiaomi 13.

По его данным, ширина рамок в iPhone 15 Pro Max будет составлять всего 1,55 мм.

Для сравнения, у Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм, у флагмана Samsung Galaxy S23 – 1,95 мм, а у iPhone 14 Pro – 2,17 мм.

Если углубляться в тонкости экрана, у смартфонов Apple одинаковые рамки со всех сторон, в отличие от большинства аппаратов с Android.

По слухам, в обычных iPhone 15 тоже будут изогнутые рамки, но их толщина в сравнении с прошлым поколением не изменится. Диагонали экранов останутся тех же размеров, как в линейке iPhone 14.

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Ожидается, что в этом году выйдет снова четыре модели iPhone 15: базовая iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. По слухам, нас ждем самое дорогое поколение айфонов в истории бренда.

Ожидается, что стартовая модель iPhone 15 Pro обойдется покупателям в 1049 долларов вместо привычных $999, которые Apple держала с 2017 года. Взамен пользователей ждет большой апдейт: титановая рамка вместо стальной, перископический объектив камеры, еще больше памяти и твердотельные кнопки регулировки звука.

При этом пока неясно, окажутся ли базовые модели – iPhone 15 и iPhone 15 Plus – дороже по сравнению с iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Уже точно известно, что они получат новомодный интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

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