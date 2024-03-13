У него будет больше ядер Neural Engine.

Компания Apple "только начала официальную разработку" первого MacBook Pro на новом чипе M4.

Как сообщает известный инсайдер Марка Гурмана в материале для Bloomberg, в ближайшее время эта модель не увидит свет - техногиганту, вероятно, понадобится еще как минимум год, чтобы представить свой первый компьютер на базе M4.

В то же время 9to5Mac пишет, что, по слухам, новый чип M4 будет базироваться на A18 - это следующий чип для iPhone, который должен появиться в этом году.

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Отмечается, что оба будут иметь больше ядер Neural Engine для решения задач, связанных с функциями искусственного интеллекта, которые должны быть во всех iOS 18 и macOS 15. Как известно, текущий A17 Pro с Neural Engine может обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду.

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Как сегодня сообщал УНИАН, компания Apple наконец-то разрешила пользователям iOS в ЕС использовать сторонние магазины программ и объявила о дополнительных изменениях, связанных с распространением приложений. В частности, те разработчики, которые соответствуют определенным критериям, смогут разрешить загружать программы со своих сайтов.

Недавно стало известно, что Apple в первые шесть недель 2024 года потеряла 24% продаж iPhone. Причиной стало усиление конкуренции со стороны внутренних конкурентов, в частности Huawei. Как раз в это время китайский конкурент "яблочного" техногиганта в сегменте дорогих смартфонов вырос на 64%.

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